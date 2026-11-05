В известный омский долгострой вдохнут вторую жизнь

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Долгострой в микрорайоне Заозерный имеет шансы перейти в фазу активного строительства. Проектная документация на возведение трехсекционного пятиэтажного жилого дома № 16 по улице Малиновского получила положительное заключение негосударственной экспертизы, проведенной «Сибирским региональным экспертным центром «Сибрегионэксперт».

Согласно данным реестра, речь идет о корректировке ранее созданного проекта. Застройщиком выступает ЖСК «Малиновского-16», зарегистрированный в 2016 году, а разработку проектных решений ведет ООО «Архитектурно-строительный комплекс».

Напомним, что ранее в этой локации уже сдали несколько сложных объектов, числившихся в реестре проблемных. В частности, дом № 16/2, разрешение на строительство которого оформляли еще в 2009 году, удалось ввести в эксплуатацию только в декабре 2024 года. Застройщиком тогда выступал ЖСК «Малиновского-2015».

Кроме того, в январе 2026 года мэр Сергей Шелест сообщил о сдаче 10-этажного дома № 16/1 на 108 квартир, где инвестором также являлся кооператив «Малиновского-2015».

Стоит отметить, что в 2024 году Госстройнадзор фиксировал нарушения со стороны ЖСК «Малиновского-16» – организация своевременно не опубликовала в ЕИСЖС отчетность за второй квартал.