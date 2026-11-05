Омский застройщик получил добро на детсад за миллиард

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Экспертная организация «Базис» выдала положительное заключение на проект детского сада, который планируется возвести на улице Успешной в Центральном округе Омска. Сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

Документацию для будущего объекта разработало омское проектное бюро «РИЦ». Финансировать стройку будет ООО «Специализированный застройщик «КНЗ-1». Годом ранее эта фирма презентовала свою инициативу на заседании областного инвестиционного комитета. Согласно проекту, садик будет трехэтажным, его общая площадь приблизится к 7 тысячам квадратных метров.

В пресс-службе регионального правительства тогда уточняли, что работы стартуют в текущем году, а сдать объект планируется к концу 2028-го. Вложения в строительство оцениваются примерно в 1 миллиард рублей.

После ввода садика в эксплуатацию инвестор передаст его городу. Компания «КНЗ-1» принадлежит предпринимателю Алексею Царуку, владеющему несколькими строительными организациями. Ранее этот же застройщик получил разрешение на возведение двух 17-этажных домов на той же улице Успешной.