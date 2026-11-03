От экс-долгостроев до тренажеров и террас на крышах: застройщики устроили битву за омичей

omskinform.ru

В этом году застройщики сдали в эксплуатацию в Омске десяток новых многоэтажек. Многоквартирные дома построили в разных частях города: в центре, на Левобережье, в Советском и Ленинском округах. По подсчетам «Омск-информа», это более 1800 новых квартир, большая часть из которых – однушки.

Отметим, что цены на квартиры в этих новостройках разнятся. Квартиру можно купить как за 5,5 млн, так и за 20 млн рублей. Редакция выяснила, какие новинки жилищного строительства предлагают сегодня омичам.

Фото: t.me/shelest_sn

Бывший долгострой

Первым в этом году ввели в эксплуатацию 10-этажку на Малиновского, 16/1. Дом в Советском округе возводил Жилищно-строительный кооператив «Малиновского-2015». В здании 2 подъезда и 108 квартир: 72 однокомнатные и 36 двухкомнатных.

На сайтах недвижимости однушки в этом доме представлены разные по площади и стоимости. Причем цена не всегда зависит от количества «квадратов». За 37,5 кв. м. Придется отдать 5,3 млн рублей, за 41,9 кв. м – 4,9 млн рублей.

Двушку можно купить за 6,9 млн рублей. Ее площадь составляет 55,5 кв. м.

Отметим, что объект считался проблемным долгостроем. Его возводили с 2009 года, то есть дольщики ждали квартир почти 17 лет.

Фото: vk.ru/dagomsk

С парковками и кладовками

Одним из последних в городе сдали дом на Левобережье по адресу Шаронова, 7. Он располагается в новом микрорайоне Кварталы Драверта от застройщика «Брусника».

В кирпичном здании переменной этажности (8-10 этажей) 8 подъездов и 338 квартир: 47 студий, 106 однокомнатных, 122 двухкомнатных, 60 трехкомнатных и 3 четырехкомнатные. Имеется платная подземная автостоянка на 80 мест. Кроме того, в здании заявлено 256 кладовых.

По данным застройщика, 1-комнатная квартира в этом доме обойдется в 8,430–8,56 млн рублей в зависимости от площади (38 и 42,8 кв. м). Двухкомнатная квартира 101,6 кв. м. Стоит 16,33 млн рублей. Однако во время «черной пятницы» омичам обещают уменьшить цену до 13,88 млн рублей.

Двухкомнатная квартира 102,9 кв. м обойдется в 16,53 млн рублей или 13,88 млн рублей со скидкой. За двухкомнатную квартиру площадью 109,33 кв. м придется отдать 17,55 млн рублей – со скидкой 14,92 млн рублей.

Это стоимость квартир с предчистовой отделкой. То есть финальную отделку придется делать уже новому собственнику.

Цены на студии и многокомнатные квартиры застройщик не сообщает. Отметим, что застройщики частенько выводят квартиры в продажу порциями, чтобы сохранять дефицит и высокие цены.

Фото: Департамент архитектуры и градостроительства

Почти «классика»

В начале года на Левобережье Омска ввели в эксплуатацию дом переменной этажности (20–16 этажей). Высотка от ООО «СМУ-11 Стройбетон «Южное» располагается по адресу Шаронова, 33 (микрорайон «Прибрежный»).

В этом доме 172 квартиры: 82 однокомнатные, 64 двухкомнатные и 26 трехкомнатных.

Отметим, что квартиры здесь дешевле, чем в Кварталах Драверта, но вместе с тем и меньше по площади. Однушку можно приобрести за 6,9 млн рублей. Ее площадь при этом составит 36,5 кв. м. За двушку площадью 46,5 кв. м придется выложить 7,85 млн рублей. Трешка обойдется в 13,8 млн рублей (за 88,9 кв. м).

Отметим, что подземных парковок рядом не предусмотрено, но есть бесплатные открытые стоянки. То есть омичам предлагают почти классический, не самый бюджетный вариант жилья в молодом районе Левобережья.

Фото: vk.com/dagomsk

Наценка за шезлонги

Еще один дом на Левобережье возвело ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Горпроект». Кирпичное здание располагается по адресу Волгоградская, 50.

В 17-этажке (с подземным этажом) всего один подъезд и 142 квартиры: 76 однокомнатных, 49 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Рядом с домом есть бесплатная открытая парковка, крытой стоянки не предусмотрено.

Однушку 36,2 кв. м в этом доме можно купить за 5,9 млн рублей. Двушка 62,2 кв. м обойдется в 9,46 млн рублей. А трешку 70,6 кв. м предлагают за 9,49 млн рублей.

Фото: пресс-служба мэрии

Неподалеку, по адресу Волгоградская, 47, появился новый 13-этажный дом. Он стал частью микрорайона Зеленая Река, который возводит ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск».

В доме 8 подъездов и 395 квартир. В одном корпусе 144 квартиры: 60 однокомнатных, 54 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. В другом корпусе 251 квартира: 63 однокомнатных, 126 двухкомнатных, 60 трехкомнатных и 2 четырехкомнатных.

В доме есть подземный паркинг на 107 автомобилей. На крыше парковки при этом сделали зону отдыха с шезлонгами и тренажерами.

Квартиры в микрорайоне можно купить от 6,8 млн рублей (однушка площадью 25,9 кв.м). Четырехкомнатная квартира 112,6 кв. м обойдется в 19,3 млн рублей со скидкой. За место на парковке придется отдать еще 2 млн рублей.

Двушка 59,2 кв. м стоит 10,1 млн рублей – дороже, чем двушка большей площади в доме № 50 на Волгоградской.

Фото: vk.com/dagomsk

Панелька вместо кирпича

Сразу два панельных дома в этом году ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Амурский». Оба построило ООО «Строительно-монтажное управление-10 «Стройбетон «Северное».

Первый 11-этажный дом располагается на 4-м Амурском проезде, 3/1. Он состоит из 5 подъездов и 204 квартир: 125 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 31 трехкомнатной.

Дом по адресу 4-й Амурский проезд, 3, также 11-этажный. Но в нем 6 подъездов и 240 квартир: 152 однокомнатные, 59 двухкомнатных и 29 трехкомнатных.

Цены:

5,5 млн рублей за однушку 36,2 кв. м.

8,3 млн рублей за двушку 57,8 кв. м.

9,7 млн рублей за трешку 76,5 кв. м.

10,1 млн рублей за трешку 80 кв. м.

При этом квартиры также продаются без финальной отделки.

Отметим, что квартиры в панельных домах обычно дешевле, потому что строят их быстрее, а шумо- и теплоизоляция получаются хуже. Также панельные дома в среднем стоят до 70 лет, в отличие от кирпичных, срок службы которых достигает 150 лет.

В этом доме, так же как в доме на Волгоградской от «Горпроекта», мэрия приобретает квартиры для расселения омичей из аварийного жилья.

Фото: vk.com/dagomsk

Одни однушки

Летом в Центральном округе АО «СЗ «Завод сборного железобетона № 6» возвел новую панельную 17-этажку. Дом располагается по адресу Шебалдина, 35.

В доме один подъезд и 112 однокомнатных квартир. При этом стоимость квартир в доме начинается от 8,1 млн рублей. Это при самой маленькой площади в 49 кв. м.

Отметим, что Омская область провалилась в рейтинге доступности жилья. Средний размер ипотечного кредита в регионе составляет 4 млн рублей, а ежемесячный платеж достигает 63,3 тысячи рублей. На обслуживание жилищного займа среднестатистическая омская семья вынуждена отдавать 46,7 % своего дохода.

макс-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Без скидок

Еще два дома появились в Ленинском округе. ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Камертон» (Завод ЖБИ № 7) возвел 9-этажку по адресу 8-я Пролетарская, 8.

В доме 3 подъезда и 96 квартир: 48 однокомнатных, 24 двухкомнатные и 24 трехкомнатные.

На сайте «Циан» представлены две квартиры по этому адресу от застройщика. За 9,58 млн рублей можно купить трешку площадью 73,7 кв. м. Квартира побольше (76,8 кв. м) обойдется в 10,8 млн рублей.

Фото: vk.ru/dagomsk

ООО «Специализированный застройщик «Московка-дом 3» сдал в эксплуатацию дом на Сибирском проспекте, 43, в жилищном комплексе «Московка-2». Монолит-кирпичное здание переменной этажности (1–17 этажей) состоит из трех подъездов. В нем 182 квартиры: однокомнатных – 56, двухкомнатных – 62 и трехкомнатных – 64.

Сервис «Сибдом» предлагает в этом доме 16 квартир от застройщика.

Цены:

6,4 млн рублей за однушку 40,5 кв. м.

8,58 млн рублей за двушку 62,6 кв. м.

11,7 млн рублей за трешку 79,5 кв. м.

Самый центр

Построили в этом году и дом на Красном Пути – № 145/3. Здание переменной этажности – 12–15 этажей возводило ООО «Специализированный застройщик «Импарк».

В доме один подъезд и 79 квартир. Из них 30 однокомнатных, 33 двухкомнатные, 10 трехкомнатных и 6 четырехкомнатных.

Также в высотке имеется подземный паркинг на 37 машино-мест и 29 кладовых. Территория дома закрытая, а на крыше есть терраса для прогулок.

Цены:

8,9 млн рублей за однушку 42,4 кв. м.

11,9 млн рублей за двушку 66,45 кв. м.

16,2 млн рублей за трешку 90,2 кв. м.

23,3 млн рублей за четырехкомнатную квартиру площадью 116,9 кв. м.

Предусмотрены также скидки при покупке парковочного места.

Не достроили

Отметим, что в этом году в Омске должны были ввести в эксплуатацию и другие дома. Однако застройщики не успели выполнить работу в срок.

Например, тюменское ООО «Специализированный застройщик «Партнер-Строй» так и не сдало дом в ЖК «Пушкино». На сегодняшний день просрочка составляет около пяти месяцев.

Отстает от плана и строительство двух домов в ЖК «Весна». Их сдали еще в прошлом году, но владельцев так и не пустили в квартиры из-за недоделок. Из-за этого некоторые дольщики даже пошли судиться. А следственный комитет предъявил экс-директору Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области обвинение в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он организовал оплату некачественно выполненных работ.

Напомним, что ЖК «Весна» строится уже более 12 лет.

В целом сегодня на рынке представлен достаточно большой выбор новостроек. Такой, что застройщики буквально соревнуются, кто предложит наибольшее количество дополнительных опций.