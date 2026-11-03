От экс-долгостроев до тренажеров и террас на крышах: застройщики устроили битву за омичей

В этом году застройщики сдали в эксплуатацию в Омске десяток новых многоэтажек. Многоквартирные дома построили в разных частях города: в центре, на Левобережье, в Советском и Ленинском округах. По подсчетам «Омск-информа», это более 1800 новых квартир, большая часть из которых – однушки.
Отметим, что цены на квартиры в этих новостройках разнятся. Квартиру можно купить как за 5,5 млн, так и за 20 млн рублей. Редакция выяснила, какие новинки жилищного строительства предлагают сегодня омичам.
Бывший долгострой
Первым в этом году ввели в эксплуатацию 10-этажку на Малиновского, 16/1. Дом в Советском округе возводил Жилищно-строительный кооператив «Малиновского-2015». В здании 2 подъезда и 108 квартир: 72 однокомнатные и 36 двухкомнатных.
На сайтах недвижимости однушки в этом доме представлены разные по площади и стоимости. Причем цена не всегда зависит от количества «квадратов». За 37,5 кв. м. Придется отдать 5,3 млн рублей, за 41,9 кв. м – 4,9 млн рублей.
Двушку можно купить за 6,9 млн рублей. Ее площадь составляет 55,5 кв. м.
Отметим, что объект считался проблемным долгостроем. Его возводили с 2009 года, то есть дольщики ждали квартир почти 17 лет.
С парковками и кладовками
Одним из последних в городе сдали дом на Левобережье по адресу Шаронова, 7. Он располагается в новом микрорайоне Кварталы Драверта от застройщика «Брусника».
В кирпичном здании переменной этажности (8-10 этажей) 8 подъездов и 338 квартир: 47 студий, 106 однокомнатных, 122 двухкомнатных, 60 трехкомнатных и 3 четырехкомнатные. Имеется платная подземная автостоянка на 80 мест. Кроме того, в здании заявлено 256 кладовых.
По данным застройщика, 1-комнатная квартира в этом доме обойдется в 8,430–8,56 млн рублей в зависимости от площади (38 и 42,8 кв. м). Двухкомнатная квартира 101,6 кв. м. Стоит 16,33 млн рублей. Однако во время «черной пятницы» омичам обещают уменьшить цену до 13,88 млн рублей.
Двухкомнатная квартира 102,9 кв. м обойдется в 16,53 млн рублей или 13,88 млн рублей со скидкой. За двухкомнатную квартиру площадью 109,33 кв. м придется отдать 17,55 млн рублей – со скидкой 14,92 млн рублей.
Это стоимость квартир с предчистовой отделкой. То есть финальную отделку придется делать уже новому собственнику.
Цены на студии и многокомнатные квартиры застройщик не сообщает. Отметим, что застройщики частенько выводят квартиры в продажу порциями, чтобы сохранять дефицит и высокие цены.
Почти «классика»
В начале года на Левобережье Омска ввели в эксплуатацию дом переменной этажности (20–16 этажей). Высотка от ООО «СМУ-11 Стройбетон «Южное» располагается по адресу Шаронова, 33 (микрорайон «Прибрежный»).
В этом доме 172 квартиры: 82 однокомнатные, 64 двухкомнатные и 26 трехкомнатных.
Отметим, что квартиры здесь дешевле, чем в Кварталах Драверта, но вместе с тем и меньше по площади. Однушку можно приобрести за 6,9 млн рублей. Ее площадь при этом составит 36,5 кв. м. За двушку площадью 46,5 кв. м придется выложить 7,85 млн рублей. Трешка обойдется в 13,8 млн рублей (за 88,9 кв. м).
Отметим, что подземных парковок рядом не предусмотрено, но есть бесплатные открытые стоянки. То есть омичам предлагают почти классический, не самый бюджетный вариант жилья в молодом районе Левобережья.
Наценка за шезлонги
Еще один дом на Левобережье возвело ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Горпроект». Кирпичное здание располагается по адресу Волгоградская, 50.
В 17-этажке (с подземным этажом) всего один подъезд и 142 квартиры: 76 однокомнатных, 49 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Рядом с домом есть бесплатная открытая парковка, крытой стоянки не предусмотрено.
Однушку 36,2 кв. м в этом доме можно купить за 5,9 млн рублей. Двушка 62,2 кв. м обойдется в 9,46 млн рублей. А трешку 70,6 кв. м предлагают за 9,49 млн рублей.
Неподалеку, по адресу Волгоградская, 47, появился новый 13-этажный дом. Он стал частью микрорайона Зеленая Река, который возводит ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск».
В доме 8 подъездов и 395 квартир. В одном корпусе 144 квартиры: 60 однокомнатных, 54 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. В другом корпусе 251 квартира: 63 однокомнатных, 126 двухкомнатных, 60 трехкомнатных и 2 четырехкомнатных.
В доме есть подземный паркинг на 107 автомобилей. На крыше парковки при этом сделали зону отдыха с шезлонгами и тренажерами.
Квартиры в микрорайоне можно купить от 6,8 млн рублей (однушка площадью 25,9 кв.м). Четырехкомнатная квартира 112,6 кв. м обойдется в 19,3 млн рублей со скидкой. За место на парковке придется отдать еще 2 млн рублей.
Двушка 59,2 кв. м стоит 10,1 млн рублей – дороже, чем двушка большей площади в доме № 50 на Волгоградской.
Панелька вместо кирпича
Сразу два панельных дома в этом году ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Амурский». Оба построило ООО «Строительно-монтажное управление-10 «Стройбетон «Северное».
Первый 11-этажный дом располагается на 4-м Амурском проезде, 3/1. Он состоит из 5 подъездов и 204 квартир: 125 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 31 трехкомнатной.
Дом по адресу 4-й Амурский проезд, 3, также 11-этажный. Но в нем 6 подъездов и 240 квартир: 152 однокомнатные, 59 двухкомнатных и 29 трехкомнатных.
Цены:
- 5,5 млн рублей за однушку 36,2 кв. м.
- 8,3 млн рублей за двушку 57,8 кв. м.
- 9,7 млн рублей за трешку 76,5 кв. м.
- 10,1 млн рублей за трешку 80 кв. м.
При этом квартиры также продаются без финальной отделки.
Отметим, что квартиры в панельных домах обычно дешевле, потому что строят их быстрее, а шумо- и теплоизоляция получаются хуже. Также панельные дома в среднем стоят до 70 лет, в отличие от кирпичных, срок службы которых достигает 150 лет.
В этом доме, так же как в доме на Волгоградской от «Горпроекта», мэрия приобретает квартиры для расселения омичей из аварийного жилья.
Одни однушки
Летом в Центральном округе АО «СЗ «Завод сборного железобетона № 6» возвел новую панельную 17-этажку. Дом располагается по адресу Шебалдина, 35.
В доме один подъезд и 112 однокомнатных квартир. При этом стоимость квартир в доме начинается от 8,1 млн рублей. Это при самой маленькой площади в 49 кв. м.
Отметим, что Омская область провалилась в рейтинге доступности жилья. Средний размер ипотечного кредита в регионе составляет 4 млн рублей, а ежемесячный платеж достигает 63,3 тысячи рублей. На обслуживание жилищного займа среднестатистическая омская семья вынуждена отдавать 46,7 % своего дохода.
Без скидок
Еще два дома появились в Ленинском округе. ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Камертон» (Завод ЖБИ № 7) возвел 9-этажку по адресу 8-я Пролетарская, 8.
В доме 3 подъезда и 96 квартир: 48 однокомнатных, 24 двухкомнатные и 24 трехкомнатные.
На сайте «Циан» представлены две квартиры по этому адресу от застройщика. За 9,58 млн рублей можно купить трешку площадью 73,7 кв. м. Квартира побольше (76,8 кв. м) обойдется в 10,8 млн рублей.
ООО «Специализированный застройщик «Московка-дом 3» сдал в эксплуатацию дом на Сибирском проспекте, 43, в жилищном комплексе «Московка-2». Монолит-кирпичное здание переменной этажности (1–17 этажей) состоит из трех подъездов. В нем 182 квартиры: однокомнатных – 56, двухкомнатных – 62 и трехкомнатных – 64.
Сервис «Сибдом» предлагает в этом доме 16 квартир от застройщика.
Цены:
- 6,4 млн рублей за однушку 40,5 кв. м.
- 8,58 млн рублей за двушку 62,6 кв. м.
- 11,7 млн рублей за трешку 79,5 кв. м.
Самый центр
Построили в этом году и дом на Красном Пути – № 145/3. Здание переменной этажности – 12–15 этажей возводило ООО «Специализированный застройщик «Импарк».
В доме один подъезд и 79 квартир. Из них 30 однокомнатных, 33 двухкомнатные, 10 трехкомнатных и 6 четырехкомнатных.
Также в высотке имеется подземный паркинг на 37 машино-мест и 29 кладовых. Территория дома закрытая, а на крыше есть терраса для прогулок.
Цены:
- 8,9 млн рублей за однушку 42,4 кв. м.
- 11,9 млн рублей за двушку 66,45 кв. м.
- 16,2 млн рублей за трешку 90,2 кв. м.
23,3 млн рублей за четырехкомнатную квартиру площадью 116,9 кв. м.
Предусмотрены также скидки при покупке парковочного места.
Не достроили
Отметим, что в этом году в Омске должны были ввести в эксплуатацию и другие дома. Однако застройщики не успели выполнить работу в срок.
Например, тюменское ООО «Специализированный застройщик «Партнер-Строй» так и не сдало дом в ЖК «Пушкино». На сегодняшний день просрочка составляет около пяти месяцев.
Отстает от плана и строительство двух домов в ЖК «Весна». Их сдали еще в прошлом году, но владельцев так и не пустили в квартиры из-за недоделок. Из-за этого некоторые дольщики даже пошли судиться. А следственный комитет предъявил экс-директору Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области обвинение в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он организовал оплату некачественно выполненных работ.
Напомним, что ЖК «Весна» строится уже более 12 лет.
В целом сегодня на рынке представлен достаточно большой выбор новостроек. Такой, что застройщики буквально соревнуются, кто предложит наибольшее количество дополнительных опций.