Омичей из ветхих домов переселят в новостройки

Фото: max.ru/shelest_sn

В Омске завершилась приемка 48 новых квартир, предназначенных для переселения горожан из аварийного фонда. О результатах проверки в своих социальных сетях сообщил мэр города Сергей Шелест.

Жилье приобретено в рамках региональной адресной программы за счет средств Фонда развития территорий, а также областного и городского бюджетов. Специалисты департамента жилищной политики проверили соответствие помещений техническому заданию, оценив работу систем отопления, электричества, сантехники, а также качество внутренней отделки.

По словам главы города, 30 одно- и двухкомнатных квартир площадью до 50 квадратных метров приобретены в новостройках на улице Суровикина, 14 помещений – в жилом комплексе Новый Амур, еще четыре – на улице Волгоградской.

Новое жилье получат жители десяти аварийных домов, расположенных на улицах Косенкова, Менжинского, Лесокомбинатской, Иртышской, Комбинатской, Деповской, 3-й Чередовой и в переулке Комбинатском.

Ранее сообщалось, что в Омске из-за угрозы обрушения аварийного дома № 152 на улице Маршала Жукова ввели режим чрезвычайной ситуации.