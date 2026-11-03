Омские больницы изменят график работы

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В праздничный день, 4 ноября, медицинские учреждения Омской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут работать по особому расписанию. О графике работы поликлиник, амбулаторий и ФАПов сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

В День народного единства прием пациентов дежурными врачами-терапевтами, педиатрами и врачами общей практики в медучреждениях будет осуществляться с 9:00 до 14:00. Вызовы для выхода специалистов на дом будут принимать с 9:00 до 14:00, а сам обслуживающий выезды медицинский персонал проработает до 15:30.

При этом служба скорой помощи и травматологические пункты продолжат функционировать в обычном круглосуточном режиме без перерывов. Круглосуточную неотложную помощь при травмах, ожогах и острых состояниях органа зрения омичи также смогут получить в офтальмологическом кабинете на улице Лермонтова, 60.