Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Омские больницы изменят график работы

Глава минздрава рассказал, как будут работать медучреждения 4 ноября.
медсестра врач больница

В праздничный день, 4 ноября, медицинские учреждения Омской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут работать по особому расписанию. О графике работы поликлиник, амбулаторий и ФАПов сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

В День народного единства прием пациентов дежурными врачами-терапевтами, педиатрами и врачами общей практики в медучреждениях будет осуществляться с 9:00 до 14:00. Вызовы для выхода специалистов на дом будут принимать с 9:00 до 14:00, а сам обслуживающий выезды медицинский персонал проработает до 15:30.

При этом служба скорой помощи и травматологические пункты продолжат функционировать в обычном круглосуточном режиме без перерывов. Круглосуточную неотложную помощь при травмах, ожогах и острых состояниях органа зрения омичи также смогут получить в офтальмологическом кабинете на улице Лермонтова, 60.

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·Общество·Мария Филимонова

Омские больницы изменят график работы

Глава минздрава рассказал, как будут работать медучреждения 4 ноября.
медсестра врач больница

В праздничный день, 4 ноября, медицинские учреждения Омской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут работать по особому расписанию. О графике работы поликлиник, амбулаторий и ФАПов сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

В День народного единства прием пациентов дежурными врачами-терапевтами, педиатрами и врачами общей практики в медучреждениях будет осуществляться с 9:00 до 14:00. Вызовы для выхода специалистов на дом будут принимать с 9:00 до 14:00, а сам обслуживающий выезды медицинский персонал проработает до 15:30.

При этом служба скорой помощи и травматологические пункты продолжат функционировать в обычном круглосуточном режиме без перерывов. Круглосуточную неотложную помощь при травмах, ожогах и острых состояниях органа зрения омичи также смогут получить в офтальмологическом кабинете на улице Лермонтова, 60.

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Рубрика - Общество