В Омске ускорят ремонт поликлиники для ветеранов войн, которую поддержал Мишустин

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омске продолжается обновление поликлиники госпиталя для ветеранов войн. Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, сейчас на объекте выполняют фасадные работы и отделывают внутренние помещения.

– Сейчас на объекте ведутся фасадные работы и отделка внутренних помещений. Поставил подрядчику задачу увеличить количество рабочих на площадке и нарастить темпы. Параллельно ведется закупка оборудования, – заявил глава региона.

Отметим, что создание медицинского объекта поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Омскую область в 2025 году.