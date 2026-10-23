Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Алексей Новиков

В Омске ускорят ремонт поликлиники для ветеранов войн, которую поддержал Мишустин

На объекте обновляют фасад и отделывают помещения.
Госпиталь

В Омске продолжается обновление поликлиники госпиталя для ветеранов войн. Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, сейчас на объекте выполняют фасадные работы и отделывают внутренние помещения.

– Сейчас на объекте ведутся фасадные работы и отделка внутренних помещений. Поставил подрядчику задачу увеличить количество рабочих на площадке и нарастить темпы. Параллельно ведется закупка оборудования, – заявил  глава региона.

Отметим, что создание медицинского объекта поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Омскую область в 2025 году. 

Напомним, ранее стало известно, что в одной из омских больниц установили аппарат УЗИ, оснащенный искусственным интеллектом.

Читайте также

·Общество·Алексей Новиков

В Омске ускорят ремонт поликлиники для ветеранов войн, которую поддержал Мишустин

На объекте обновляют фасад и отделывают помещения.
Госпиталь

В Омске продолжается обновление поликлиники госпиталя для ветеранов войн. Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, сейчас на объекте выполняют фасадные работы и отделывают внутренние помещения.

– Сейчас на объекте ведутся фасадные работы и отделка внутренних помещений. Поставил подрядчику задачу увеличить количество рабочих на площадке и нарастить темпы. Параллельно ведется закупка оборудования, – заявил  глава региона.

Отметим, что создание медицинского объекта поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Омскую область в 2025 году. 

Напомним, ранее стало известно, что в одной из омских больниц установили аппарат УЗИ, оснащенный искусственным интеллектом.

Больше по тегу - #больница
Рубрика - Общество