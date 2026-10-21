В омской больнице появился УЗИ-аппарат с искусственным интеллектом

Пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области, фото без автора

В омской Гинекологической больнице запустили в работу современную УЗИ-систему экспертного класса GE Voluson Signature 18/20. Новое диагностическое оборудование с элементами искусственного интеллекта обошлось медицинскому учреждению более чем в 12 миллионов рублей.

Главной особенностью нового аппарата стали встроенные ИИ-инструменты, которые помогают врачу автоматизировать и ускорить процесс исследования. Система сама распознает исследуемый орган или плод, автоматически настраивает четкость изображения, убирает шумы и помогает получить идеальные диагностические срезы.

– ИИ «понимает», что на экране – сердце, печень, плод, сосуд или другая структура. Он может подсказать, соответствует ли полученное изображение стандартной диагностической плоскости, и помочь получить нужные срезы, например, для оценки головного мозга или сердца плода в акушерстве. ИИ- инструменты – это не замена врачу, а мощный помощник, который повышает скорость и точность отдельных этапов работы, – рассказала главный врач Гинекологической больницы Ольга Кубиц.

Оборудование позволяет омским медикам в деталях изучать анатомию тазового дна, миомы матки, новообразования яичников, а также оценивать состояние сосудов. При ведении беременности аппарат выстраивает объемные 3D- и 4D-изображения плода, показывая особенности кровотока и детальное строение сердца.

Ранее сообщалось, что медучреждения Омска и шести районов области получат дополнительное оборудование для рентгена, маммографии и флюорографии.