Названы причины отключений электричества в Омске

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В Омске с начала 2026 года зарегистрировали 1875 отключений электроэнергии. Для сравнения, за весь 2025 год в городе произошло 2330 таких случаев. Эти данные приводятся в отчете администрации Омска, оказавшемся в распоряжении «Омск-информа».

Чаще всего в этом году электричество отключали в Центральном округе – 589 раз. По итогам 2025 года он занимал второе место с 584 случаями. Лидером тогда был Кировский округ, где зарегистрировали 731 отключение, однако в 2026 году показатель снизился до 526. В Ленинском округе число отключений сократилось с 454 до 312, в Советском – с 335 до 272, а в Октябрьском – с 226 до 176.

В «Омскэлектро» пояснили, что перебои с электроснабжением происходили по нескольким причинам.

– Отключения электрооборудования в 2025 году и первом полугодии 2026 года в сетях электроснабжения данного общества в основном происходили по причинам воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильного ветра, дождя, грозы, снегопада), повреждения электрооборудования вследствие технических неисправностей и заводских дефектов, наезда сторонней техники на опоры линий электропередачи, повреждения кабельных линий электропередачи сторонними организациями при проведении земляных работ, – сообщили в компании.

Чтобы повысить надежность электроснабжения, «Омскэлектро» модернизирует электросетевые объекты, а также закупает специализированную технику и оборудование. Работы по обновлению сетей планируют продолжить и в 2027 году.

Еще одной причиной перебоев стал износ кабельных линий. В ООО «ЭТК» пояснили, что в 2025 году внеплановые отключения происходили из-за износа изоляции кабелей напряжением 10 кВ. На ее состояние влияли повышенная влажность и подвижки грунта. В первом полугодии 2026 года кабельные линии повреждали сторонние организации во время земляных работ.

Для снижения числа аварий с 2026 года предприятие заменяет кабельные линии напряжением 6–10 кВ, не отвечающие эксплуатационным требованиям. Эти работы также планируют продолжить в 2027 году.

В администрации Омска, в свою очередь, сообщили, что при отключениях ресурсоснабжающие организации принимают меры для скорейшего восстановления электроснабжения. За устранение аварий на электросетях, находящихся в муниципальной собственности или не имеющих владельца, отвечает системообразующая территориальная сетевая организация.

Кроме того, надежность электроснабжения в Омске еженедельно обсуждают на заседаниях межведомственной комиссии по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса. В них участвуют представители энергетических компаний, в том числе «Омскэнерго» и «Омскэлектро».