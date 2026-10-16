Омск-информ
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·Общество·Александр Барко

Омские медучреждения досрочно получат новое медицинское оборудование

Регион закупит 13 диагностических аппаратов раньше запланированного срока. Еще 13 единиц техники, включая маммографы и ультразвуковые системы, поступят в медучреждения в 2027 году. 
Хоценко

Медучреждения Омска и шести районов области получат дополнительное оборудование для рентгена, маммографии и флюорографии. По поручению губернатора Виталия Хоценко в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» на 2021–2030 годы внесли изменения. Благодаря этому 13 единиц диагностического оборудования, приобретение которых планировали на следующий год, поступят в медицинские организации уже в конце текущего года.

Новую технику направят как в крупные больницы и поликлиники Омска, так и в центральные районные больницы. Оборудование получат медучреждения Калачинского, Муромцевского, Тюкалинского, Любинского, Исилькульского и Омского районов. В перечень закупок вошли аппараты для рентгенографии, маммографии и флюорографии легких.

Кроме того, за счет экономии средств и переноса части закупок на 2026 год регион сможет приобрести еще 13 единиц медицинской техники в 2027 году. В этот список вошли четыре современных маммографа, цифровой стационарный рентген-аппарат, семь ультразвуковых систем визуализации и эндоскопическая система.

Дополнительное оборудование поступит в крупные медицинские учреждения Омска, в том числе детские, а также в больницы Оконешниковского и Марьяновского районов.

Закупки проводят в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Финансирование обеспечивают федеральный и областной бюджеты, а сама программа входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Обновление диагностической техники позволит расширить возможности медицинских организаций региона по проведению обследований. Реализация национальных проектов в Омской области находится на контроле губернатора Виталия Хоценко.

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·Общество·Александр Барко

Омские медучреждения досрочно получат новое медицинское оборудование

Регион закупит 13 диагностических аппаратов раньше запланированного срока. Еще 13 единиц техники, включая маммографы и ультразвуковые системы, поступят в медучреждения в 2027 году. 
Хоценко

Медучреждения Омска и шести районов области получат дополнительное оборудование для рентгена, маммографии и флюорографии. По поручению губернатора Виталия Хоценко в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» на 2021–2030 годы внесли изменения. Благодаря этому 13 единиц диагностического оборудования, приобретение которых планировали на следующий год, поступят в медицинские организации уже в конце текущего года.

Новую технику направят как в крупные больницы и поликлиники Омска, так и в центральные районные больницы. Оборудование получат медучреждения Калачинского, Муромцевского, Тюкалинского, Любинского, Исилькульского и Омского районов. В перечень закупок вошли аппараты для рентгенографии, маммографии и флюорографии легких.

Кроме того, за счет экономии средств и переноса части закупок на 2026 год регион сможет приобрести еще 13 единиц медицинской техники в 2027 году. В этот список вошли четыре современных маммографа, цифровой стационарный рентген-аппарат, семь ультразвуковых систем визуализации и эндоскопическая система.

Дополнительное оборудование поступит в крупные медицинские учреждения Омска, в том числе детские, а также в больницы Оконешниковского и Марьяновского районов.

Закупки проводят в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Финансирование обеспечивают федеральный и областной бюджеты, а сама программа входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Обновление диагностической техники позволит расширить возможности медицинских организаций региона по проведению обследований. Реализация национальных проектов в Омской области находится на контроле губернатора Виталия Хоценко.

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Рубрика - Общество