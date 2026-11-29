Фото: из семейного архива Виталия Хоценко

Губернатор Омской области Виталий Хоценко показал снимок своей матери в молодости. Фото глава региона сопроводил нежным поздравлением в своем канале мессенджера «Макс».

– Мамочка, спасибо, что ты есть! – написал губернатор.

Кроме того, Виталий Хоценко выложил снимок, где он запечатлен с родными в момент выписки из роддома. Будущий губернатор на руках своего отца, мама держит цветы, а бабушка радуется факту появления внука.

Фото: семейный архив Виталия Хоценко

Кроме того, глава региона поздравил всех мам и бабушек.

– Вы оберегаете нас от невзгод, всегда переживаете, волнуетесь за нас, наставляете. Мы вас любим и ценим, будьте здоровы! – отметил омский губернатор.

Согласно открытым данным, отец главы Омской области Павел Хоценко в 1990-х годах возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью окружного МВД на Ямале. В 2018 году был главой по развитию гостиничного комплекса в Новом Уренгое, потом руководил Сочинским национальным парком, затем заповедником «Утриш» в Анапе. Мать, Елена Хоценко, работала в структурах «Газпрома».