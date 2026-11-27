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В Омске на набережной Оми появится менора – главный символ иудейского праздника. Как сообщили в местной еврейской общине, установить ее планируют 3 декабря, а стоять она будет до окончания Хануки.

Сам праздник в этом году продлится с вечера 4 декабря по вечер 12 декабря: в первый вечер зажигают одну свечу, а к последнему дню – восемь.

Центральным событием станет традиционное зажжение свечей 6 декабря в 17:30 на набережной Оми напротив отеля «50/60». Это третий день празднования – зажгутся три огня. Участниками торжества станут омский раввин Нафтали Вильгельм, глава еврейской общины Олег Милютин с прихожанами, предполагается визит официального лица от властей.

– В обычае прибавлять по огню каждый вечер заключена простая и вместе с тем практичная идея: сегодня человек способен совершить немного больше хорошего, чем вчера, – пояснили в религиозной общине.

Отметим, что для посетителей также подготовили согревающие напитки.

Напомним, что в декабре прошлого года на набережной Оми уже устанавливали менору – тогда иудеи Омска готовились к Хануке, которая началась 14 декабря.