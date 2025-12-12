В центре Омска установили огромную звезду Давида

Композиция находится на набережной Оми.

Вечером в четверг, 11 декабря, в центре Омска, на улице Щербанева, появилась менора – символ иудейской веры. Менора изображена в виде звезды Давида с подсветкой, сообщили в Омской еврейской общине.

Таким образом иудеи Омска готовятся к религиозному празднику Хануке, который пройдет в это воскресенье, 14 декабря.

– Главная менора уже установлена – наш город готовится к Хануке! Всех жителей приглашаем на центральное зажигание ханукии, которое состоится в это воскресенье, – анонсировали в общине.

После мероприятия желающих зовут продолжить празднование в ресторане, но только по заранее купленным билетам.

Отметим, что менора на набережной Оми – не единственная иудейская конструкция, которую установят в Омске. Трехметровая менора изо льда появится на территории Омской синагоги, расположенной на улице Маршала Жукова, 53.