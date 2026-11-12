В России предложили создать праздник, связанный с БПЛА

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Депутаты от КПРФ обратились к руководителю администрации президента Антону Вайно с инициативой официально учредить День специалиста беспилотных систем. Документ уже направлен на рассмотрение. Новую дату предлагается отмечать 12 ноября, приурочив ее ко дню создания профильных войск в 2025 году.

Летчик-космонавт и депутат Олег Новицкий пояснил, что дроны давно применяются не только для обеспечения обороноспособности, но и в гражданской сфере. По его словам, такие аппараты помогают доставлять медикаменты и продукты в удаленные районы, а также следить за природными пожарами.

– Уверен, что учреждение Дня войск беспилотных систем России является правильным шагом, как знак уважения к навыкам, отваге и героизму всех тех, кто уже служит в соответствующих подразделениях, защищая интересы нашей Родины, и к труду тысяч специалистов, которые обеспечивают как нашу армию, так и гражданский сектор современными аппаратами, – поделился парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

По мнению инициаторов, появление такого праздника поможет повысить интерес молодежи к инженерным техническим специальностям и продемонстрирует технологическую независимость государства. Развитие этой отрасли открывает широкие возможности для реализации новых проектов и привлечения талантливых кадров.