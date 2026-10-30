Омская телебашня заговорит языком огней в честь Дня народного единства

Фото: omskinform.ru

В следующую среду, 4 ноября, омская телебашня засияет праздничной иллюминацией в честь Дня народного единства. На ее медиафасаде появятся изображения героев народного ополчения 1612 года и тематические надписи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РТРС.

Аналогичное оформление включат на телебашнях Новосибирска, Мурманска, Братска, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Смоленска. В Москве на Останкинской телебашне покажут тематический видеоролик с изображениями памятника Минину и Пожарскому, храма Василия Блаженного, Московского Кремля и российского триколора.

В других регионах подготовили собственные варианты праздничного оформления. Так, в Нижнем Новгороде на телебашне появится изображение Дмитриевской башни местного Кремля, в Астрахани – надпись, посвященная единству народа, а в Иркутске – фраза «Народов много – Родина одна».

На телебашнях ряда других российских городов также включат праздничную подсветку с изображениями государственного флага и герба, воздушных шаров и салютов. К акции присоединятся Санкт-Петербург, Казань, Самара, Челябинск, Уфа и другие населенные пункты. Световые представления начнутся с наступлением сумерек. Напомним, ранее омская телебашня сияла в фирменных цветах «Омск-информа» в честь юбилея.