Некогда болеть: почти каждый второй россиянин отказывается от больничных

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Почти каждый второй работающий россиянин (49 %) за последний год хотя бы раз выходил на работу во время болезни. Такие данные приводит SuperJob по итогам исследования, в котором приняли участие 1 000 работодателей и 1 600 трудоустроенных жителей разных регионов страны. Кроме того, выяснилось, что дополнительные выплаты к государственному пособию по больничному предусмотрены лишь в 10 % компаний. Еще в 7 % организаций вопрос о доплатах решают индивидуально.

При этом готовность работать во время болезни зависит от пола и возраста сотрудников. Женщины чаще мужчин продолжают трудиться, несмотря на плохое самочувствие: хотя бы раз за последний год так поступали 53 % опрошенных сотрудниц против 47 % мужчин. Среди работников старше 45 лет этот показатель составил 54 %, тогда как среди сотрудников младше 35 лет – 46 %.

Различия прослеживаются и в зависимости от образования и уровня дохода. Так, среди россиян со средним профессиональным образованием работали во время болезни 57 %, а среди обладателей высшего образования – 51 %. При этом сотрудники с более высокой зарплатой чаще выходят на работу при недомогании: среди получающих до 100 000 рублей таких 41 %, а среди тех, чей заработок превышает 150 000 рублей, – 52 %.

На фоне этой статистики показательны и данные о том, насколько работодатели готовы финансово поддерживать заболевших сотрудников. Согласно исследованию, 74 % российских компаний не предусматривают дополнительных выплат к государственному пособию по временной нетрудоспособности. В 4 % организаций доплачивают до среднего заработка, еще в 2 % – до полного оклада и столько же – до фактической зарплаты. Еще 2 % компаний устанавливают фиксированную сумму доплаты.

Впрочем, в некоторых организациях условия поддержки могут определяться индивидуально. За год доля работодателей, практикующих такой подход, выросла с 4 до 7 %. Кроме того, отдельные компании предлагают заболевшим сотрудникам альтернативу оформлению больничного: разрешают работать удаленно или взять один-два дня отдыха без открытия листка нетрудоспособности.

При этом размер государственной поддержки также имеет установленный предел. В следующем году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит 7 860,27 рубля в день.

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