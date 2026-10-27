Долго не работавших омичей отправили мыть полы

Фото: Magnific.com

В Омской области подвели первые итоги работы программы по трудоустройству граждан с длительным перерывом в стаже. С начала года через кадровый центр «Работа России» постоянную работу смогли найти более 900 омичей, не работавших более года.

Карьерные консультанты разрабатывали для каждого соискателя индивидуальный план, помогали пройти профориентацию, при необходимости отправляли на бесплатное переобучение или помогали запустить собственный бизнес.

В результате омичи устроились специалистами в организациях сферы госуправления и соцобслуживания, бухгалтерами, инспекторами по кадрам, охранниками, социальными работниками, официантами, водителями автомобилей, рабочими зеленого хозяйства, уборщиками производственных и служебных помещений, а также мастерами по жанрам творчества.

– Причины длительного перерыва в работе могут быть разными: переезд, отпуск по уходу за ребенком, учеба или психологические трудности, – прокомментировала первая замдиректора Кадрового центра Омской области Татьяна Цой.

Среднее время поиска работы для граждан с длительным перерывом в трудовой деятельности сократилось почти на месяц – с 89 до 58 дней.