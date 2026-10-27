Омск стал площадкой для подготовки молодых специалистов сферы сервиса

Фото: Омский студотряд

С 23 по 25 октября в Омске проходил всероссийский слет молодых специалистов «Миссия: сервис». В нем приняли участие около 130 студентов из 31 региона России. Участники обменялись опытом, прошли профессиональные интенсивы и обсудили развитие сервисного направления Российских студенческих отрядов (РСО).

Основной задачей слета стало развитие сотрудничества между региональными отделениями РСО и подготовка молодых специалистов для индустрии гостеприимства. Программа объединила образовательные мероприятия, встречи с представителями отрасли и практические занятия, направленные на повышение профессиональных навыков участников.

– Сервисное направление Российских студенческих отрядов сегодня активно развивается, открывая перед молодежью все больше возможностей для профессиональной реализации. Всероссийский слет стал площадкой, где представители 31 региона смогли обменяться опытом, обсудить актуальные задачи и выработать новые подходы к развитию направления, – отметил руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов.

Фото: Омский студотряд

В течение трех дней участники посетили панельную дискуссию «Карьера в сервисе: сервис будущего», лекции по охране труда и развитию сервисного направления. Для руководителей направления, трудовых проектов и участников отрядов также организовали установочную встречу «Кто я есть в системе ССервО и РСО?».

Практическая часть программы прошла на территории Омской академии экономики и предпринимательства. Там организовали профессиональные интенсивы для официантов, поваров и барменов. Студенты смогли усовершенствовать профильные навыки, познакомиться с опытом коллег и получить знания, необходимые для дальнейшей работы в сфере сервиса и гостеприимства.

Отдельное занятие посвятили взаимодействию внутри студенческих отрядов. Лекцию «Работа с возражениями как инструмент удержания в отряде» провел директор Центра молодежной политики Томской области, ветеран студенческих отрядов и лектор Российского общества «Знание» Алексей Овчинников. Он рассказал о способах работы с возражениями, поддержании вовлеченности участников и мотивации бойцов.

Фото: Омский студотряд

– Важно уметь мотивировать каждого участника – находить к нему подход, не воспринимать возражения как угрозу, а видеть в них признак вовлеченности человека в жизнь отряда. Наша задача – научиться воспринимать их как запрос на информацию и инструмент диалога, а не спора, – подчеркнул Алексей Овчинников.

По словам руководителя студенческих сервисных отрядов Омской области Мадины Жексембаевой, провести мероприятие удалось благодаря победе в конкурсе «Росмолодежь.Гранты». Организаторы рассчитывают, что полученные знания и опыт участники смогут применить в своих региональных отделениях.

Студенческие сервисные отряды работают в гостиницах, ресторанах, аэропортах, санаторно-курортных учреждениях и детских оздоровительных лагерях. Их участники также обеспечивают обслуживание крупных всероссийских и международных мероприятий. Слет «Миссия: сервис» реализовали при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь.Гранты».