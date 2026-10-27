Омича убедили, что деньги погибшего на СВО отца пошли на финансирование ВСУ

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В Омске сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Ленинского округа, который работал курьером у телефонных мошенников. Фигурант забрал 3 миллиона рублей у дочери погибшего участника спецоперации. Уголовное дело по данному факту уже возбудили в отделе полиции № 10 УМВД России по городу Омску, куда и доставили задержанного. Сам он заявил, что попал под влияние аферистов.

Как рассказал задержанный, в середине сентября неизвестный представился военнослужащим и заявил, что за гибель отца мужчине полагается бесплатный земельный участок или денежная компенсация. Для участия в программе собеседник выманил номер ИНН. Вскоре омичу позвонил «менеджер» портала «Госуслуги» и заявил, что личный кабинет взломан, а мошенники от его имени якобы формируют электронную подпись для перевода средств на финансирование ВСУ. Под угрозой уголовной ответственности за поддержку ВСУ злоумышленники заставили омича отдать курьерам 2 миллиона рублей, полученных в качестве выплат за гибель отца в зоне СВО.

Затем в дело вступил лжеследователь ФСБ. В начале октября по его указке мужчина приехал в отель на улице 27-й Северной, снял номер и забрал у двери соседней комнаты пакет с 3 миллионами рублей, которые показал по видеосвязи мошенникам. Позже аферисты отправили его в Тару, чтобы убедить местную пенсионерку перевести деньги «сотрудникам ФСБ», но женщина не поддалась на уговоры и прогнала визитера. По возвращении в Омск курьера уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас по данному факту проводится проверка для дачи правовой оценки действиям фигуранта.