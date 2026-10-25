Илон Маск пригрозил Украине падением фронта перед атакой БПЛА на Омск

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Глава компании SpaceX Илон Маск заявил в соцсети X, что армия Украины нарушила условия эксплуатации гражданской спутниковой связи Starlink, применив ее для запуска ударных беспилотников. Пост был сделан за день до вчерашней атаки беспилотников на Омск.

– Использование Starlink, гражданского коммерческого сервиса, для нанесения наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей никогда не было разрешено и не должно быть разрешено. Starshield, другая система, находится под контролем правительства США. Что они решат с ней делать, зависит только от них, – написал Маск.

Предприниматель добавил, что система остается критически важной для обороны Украины, так как ее невозможно заглушить или уничтожить. По его словам, отключение сети приведет к немедленному крушению фронта, что является констатацией факта, а не угрозой. Однако, как ранее сообщали высокопоставленные украинские военные, систему начали «замедлять». Пока ограничения зависят от скорости, с которой двигается терминал, что усложняет его использование на БПЛА.

Напомним, накануне в Омске зафиксировали атаку беспилотников на северную промзону и логистический центр Ozon. Маркетплейс временно ограничил оформление заказов на складе.