Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

Хоценко сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Омск

Глава региона рассказал о последствиях недавней воздушной атаки.
Скорая помощь

После недавней атаки беспилотников на город медицинская помощь потребовалась трем местным жителям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– После вчерашней атаки на Омск пострадало три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет, – рассказал глава региона.

На месте происшествия продолжают работу экстренные службы, ликвидирующие последствия ЧП. Руководитель региона держит ситуацию на личном контроле.

Напомним, что в минувшую субботу, 24 октября, на территории региона вводился режим беспилотной опасности, действовавший с 15:40 до 22:00. Атака противника затронула северную промышленную зону и логистический центр Ozon, где после удара возникло возгорание. Силы ПВО за день уничтожили 125 беспилотников над различными российскими регионами.

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·Происшествия·Олег Кипорук

Хоценко сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Омск

Глава региона рассказал о последствиях недавней воздушной атаки.
Скорая помощь

После недавней атаки беспилотников на город медицинская помощь потребовалась трем местным жителям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– После вчерашней атаки на Омск пострадало три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет, – рассказал глава региона.

На месте происшествия продолжают работу экстренные службы, ликвидирующие последствия ЧП. Руководитель региона держит ситуацию на личном контроле.

Напомним, что в минувшую субботу, 24 октября, на территории региона вводился режим беспилотной опасности, действовавший с 15:40 до 22:00. Атака противника затронула северную промышленную зону и логистический центр Ozon, где после удара возникло возгорание. Силы ПВО за день уничтожили 125 беспилотников над различными российскими регионами.

5292
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Рубрика - Происшествия