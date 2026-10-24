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·Происшествия·Андрей Андреев

Украинские беспилотники ударили по складам маркетплейсов в Омске

Сотрудников складов эвакуировали. О пострадавших не сообщается.
мчс

Украинские беспилотники атаковали в Омске не только северный промышленный узел, но и другие объекты. Как сообщает губернатор Виталий Хоценко, под удар попал один из логистических центров.

– Персонал оперативно эвакуирован. На месте работают оперативные службы, – сообщил глава региона.

Ранее беспилотники достигли промзоны. Там тоже понадобилась помощь экстренных служб.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Украинские беспилотники ударили по складам маркетплейсов в Омске

Сотрудников складов эвакуировали. О пострадавших не сообщается.
мчс

Украинские беспилотники атаковали в Омске не только северный промышленный узел, но и другие объекты. Как сообщает губернатор Виталий Хоценко, под удар попал один из логистических центров.

– Персонал оперативно эвакуирован. На месте работают оперативные службы, – сообщил глава региона.

Ранее беспилотники достигли промзоны. Там тоже понадобилась помощь экстренных служб.

5576
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Рубрика - Происшествия