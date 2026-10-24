Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Работают экстренные службы: украинские БПЛА ударили по омской промзоне

Атака беспилотников продолжается, в городе работают ПВО.
беспилотник БПЛА

Украинские беспилотники достигли северного промышленного узла Омска. Об этом сообщает губернатор Виталий Хоценко.

— На месте работают экстренные службы. Силы ПВО Минобороны России продолжают отражение атаки, — отметил губернатор.

Жителей просят сохранять спокойствие и не подходить к окнам.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Работают экстренные службы: украинские БПЛА ударили по омской промзоне

Атака беспилотников продолжается, в городе работают ПВО.
беспилотник БПЛА

Украинские беспилотники достигли северного промышленного узла Омска. Об этом сообщает губернатор Виталий Хоценко.

— На месте работают экстренные службы. Силы ПВО Минобороны России продолжают отражение атаки, — отметил губернатор.

Жителей просят сохранять спокойствие и не подходить к окнам.

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Рубрика - Происшествия