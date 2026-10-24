Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Андрей Андреев

Омичи массово отправились на заправки во время атаки беспилотников

Автомобилисты уже устроили очереди за бензином.
заправка

На омских заправках снова образовались очереди. Как сообщают горожане, многие водители отправились за бензином во время атаки украинских беспилотников на северный промышленный узел Омска. Фото очередей появились в соцсетях.

Отметим, что в прошлый раз, когда омичи создали такой ажиотаж на заправках и стали раскупать бензин, едва его привозили, властям пришлось принимать меры. Областное правительство установило лимит топлива (40 литров бензина в одни руки) и запретило пополнять канистры. Ограничения действовали с 22 июня по 28 июля.

5056

Читайте также

·Общество·Андрей Андреев

Омичи массово отправились на заправки во время атаки беспилотников

Автомобилисты уже устроили очереди за бензином.
заправка

На омских заправках снова образовались очереди. Как сообщают горожане, многие водители отправились за бензином во время атаки украинских беспилотников на северный промышленный узел Омска. Фото очередей появились в соцсетях.

Отметим, что в прошлый раз, когда омичи создали такой ажиотаж на заправках и стали раскупать бензин, едва его привозили, властям пришлось принимать меры. Областное правительство установило лимит топлива (40 литров бензина в одни руки) и запретило пополнять канистры. Ограничения действовали с 22 июня по 28 июля.

5056
Больше по тегу - #заправка
Рубрика - Общество