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·Политика·Андрей Андреев

Не хватало денег: еще 200 миллионов выделили в Омске на отопление

Средства поделят между районами области.
обогреватель

Правительство Омской области выделило еще 200 млн рублей на отопительный сезон. Эти средства направят районам.

Отметим, что к началу отопительного сезона в регионе уже заменили 60 котлов в котельных, подготовили более 1300 теплоисточников, обновили 89 км сетей. Общая протяженность подготовленных коммунальных сетей составила около 13 тыс. км.

При этом отопление в регионе пока включили не везде. Паспорта готовности к зиме получили 27 районов. Остальные планируют сделать это до 20 ноября.

На холодные батареи продолжают жаловаться и жители областного центра.

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·Политика·Андрей Андреев

Не хватало денег: еще 200 миллионов выделили в Омске на отопление

Средства поделят между районами области.
обогреватель

Правительство Омской области выделило еще 200 млн рублей на отопительный сезон. Эти средства направят районам.

Отметим, что к началу отопительного сезона в регионе уже заменили 60 котлов в котельных, подготовили более 1300 теплоисточников, обновили 89 км сетей. Общая протяженность подготовленных коммунальных сетей составила около 13 тыс. км.

При этом отопление в регионе пока включили не везде. Паспорта готовности к зиме получили 27 районов. Остальные планируют сделать это до 20 ноября.

На холодные батареи продолжают жаловаться и жители областного центра.

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Рубрика - Политика