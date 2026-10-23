Омск-информ
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·Политика·Андрей Андреев

Омским предприятиям запретили преграждать путь животным

Власти приняли новый закон, чтобы спасти зверей.
Кабан

По инициативе прокуратуры омское правительство утвердило новые требования по предотвращению гибели животных из-за производства. Закон приняли 24 сентября.

Предприятиям запретили:

  • выжигать растения и обращаться с опасными веществами без защитных мер;
  • строить сплошные заграждения на миграционных маршрутах животных;
  • строить заграждения в водотоках;
  • расчищать просеки под линиями связи и электропередачи от растений в период размножения животных.

Закон будет действовать с 1 марта 2027 года до 1 сентября 2031 года.

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·Политика·Андрей Андреев

Омским предприятиям запретили преграждать путь животным

Власти приняли новый закон, чтобы спасти зверей.
Кабан

По инициативе прокуратуры омское правительство утвердило новые требования по предотвращению гибели животных из-за производства. Закон приняли 24 сентября.

Предприятиям запретили:

  • выжигать растения и обращаться с опасными веществами без защитных мер;
  • строить сплошные заграждения на миграционных маршрутах животных;
  • строить заграждения в водотоках;
  • расчищать просеки под линиями связи и электропередачи от растений в период размножения животных.

Закон будет действовать с 1 марта 2027 года до 1 сентября 2031 года.

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Рубрика - Политика