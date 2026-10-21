Животных из омских зоопарков вывезли в другие регионы

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С начала года специалисты регионального управления Россельхознадзора рассмотрели 210 заявлений на перемещение животных, одобрив 208 из них. Большинство заявок касалось традиционного скота и птицы, однако часть документов оформили для перевозки экзотических обитателей.

Помимо сельскохозяйственных видов, за пределы территории отправляли львов, тигров, пуму, кенгуру, ламу и южного морского льва. Так, в октябре специалисты утвердили маршрут для патагонской мары из Большереченского зоопарка в Северск Томской области.

Напомним, что в начале лета в семействе патагонских мар случилось пополнение. По всей видимости, это и стало причиной перемещения животного в другой зоопарк.

В двух случаях ведомство ответило отказом из-за отсутствия данных будущего владельца в системе контроля и неблагоприятной эпизоотической обстановки. В надзорном ведомстве подчеркнули, что строгий контроль необходим для предотвращения опасных болезней среди животных.