В Омской области дикий зверь поругался с охотником

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Инспектор Седельниковского района получил от местного охотника видеозапись редкой встречи в лесу. Мужчина заметил норку, которая вместо того, чтобы скрыться в траве, забралась на дерево и принялась громко кричать на человека.

Как пояснили в Управлении по охране животного мира, эти зверьки обычно ведут скрытный образ жизни и при появлении людей стараются немедленно спрятаться или убежать. Однако в стрессовой ситуации они могут издавать резкие звуки – фыркать, стрекотать и пронзительно кричать.

Такое поведение в дикой природе фиксируют нечасто, поэтому встреча с шумным хищником стала для охотника запоминающимся событием.