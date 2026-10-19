«Похороненные» несколько лет назад омские свалки признали опасными

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На бывших свалках в Кировском, Ленинском, Центральном и Советском округах организуют регулярный экологический мониторинг. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре Омской области.

Сами работы по восстановлению этих территорий прошли в 2022–2023 годах. Тогда отходы изолировали специальными материалами, а сверху насыпали защитные и плодородные грунты. Несмотря на завершение этих мероприятий, площадки по-прежнему представляют потенциальную опасность для окружающей среды и требуют постоянного контроля.

– Данные участки продолжают оставаться объектами негативного воздействия на окружающую среду и требуют постоянного контроля, – сообщили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры городская администрация заключила контракт со специализированной лабораторией. Теперь специалисты будут регулярно брать пробы атмосферного воздуха, подземных вод и почвы. Такой контроль позволит своевременно выявлять возможные экологические риски и защитить здоровье горожан.