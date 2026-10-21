Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Омские подростки рискуют разбиться ради красивого фото

Жители многоэтажки требуют у полиции ежедневных патрулей из-за рискованных развлечений молодежи.
подростки лезут на крышу

В доме возле железнодорожного вокзала Омск-Пассажирский регулярно фиксируют набеги несовершеннолетних. Об этом сообщили обеспокоенные жители в социальных сетях. Группы подростков массово пробираются на крышу здания, подвергая свои жизни смертельной опасности.

По словам местных жителей, главной целью рискованных восхождений остаются яркие кадры на фоне светящейся вывески банка. Собственники квартир опасаются случайного падения детей с высоты и требуют от правоохранительных органов организовать регулярное патрулирование территории в вечернее время.

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·Общество·Олег Кипорук

Омские подростки рискуют разбиться ради красивого фото

Жители многоэтажки требуют у полиции ежедневных патрулей из-за рискованных развлечений молодежи.
подростки лезут на крышу

В доме возле железнодорожного вокзала Омск-Пассажирский регулярно фиксируют набеги несовершеннолетних. Об этом сообщили обеспокоенные жители в социальных сетях. Группы подростков массово пробираются на крышу здания, подвергая свои жизни смертельной опасности.

По словам местных жителей, главной целью рискованных восхождений остаются яркие кадры на фоне светящейся вывески банка. Собственники квартир опасаются случайного падения детей с высоты и требуют от правоохранительных органов организовать регулярное патрулирование территории в вечернее время.

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Рубрика - Общество