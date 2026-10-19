Омская школьница раскусила мошенников и сохранила деньги семьи

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Очередной жертвой мошенников едва не стала 12-летняя омичка. Девочка почти перевела аферистам все сбережения семьи, но вовремя одумалась.

Как сообщают полицейские, школьница познакомилась в интернете с девушкой по имени Дарья. Новая знакомая сообщила, что недавно переехала в Омск, и попросила координаты интересных мест в городе. Девочка откликнулась на эту просьбу. После этого со школьницей связался лжеполицейский и обвинил ее в передаче за границу сведений об объектах на территории России.

Испугавшись уголовного дела, девочка ответила на вопросы лжеполицейского, в том числе о сбережениях семьи. Лжеполицейский потребовал перевести деньги через банкомат на указанные им счета. Девочка отправилась в торговый центр на улице 10 лет Октября, но уже в очереди у банкомата осознала, что имеет дело с мошенниками. Школьница вернулась домой и спрятала деньги в своей комнате.

К этому моменту семья обнаружила пропажу денег. Отец заподозрил дочь из-за странного поведения и обратился в полицию. Уже в полиции девочка рассказала, что произошло. Полицейские возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество.