Омичи «заработали» 45 миллионов на афере с «Пушкинскими картами»

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В Омске вступил в законную силу приговор по уголовному делу о разворовывании бюджетных средств, выделенных на культурное просвещение молодежи. Омский областной суд отклонил жалобу защиты и оставил без изменений реальные сроки для двух организаторов аферы с «Пушкинскими картами».

Как установило следствие, с декабря 2021 года по май 2023-го омичи Д. Царьков и А. Хамзин вместе с третьим подельником обманывали сотрудников «Почта Банка», Минкультуры РФ и билетного оператора «Тикетсклауд». Они продавали билеты на культурные мероприятия в Омске, которые фактически не проводились, а затем получали бюджетные компенсации. В общей сложности аферисты вывели и присвоили свыше 45 миллионов рублей.

Куйбышевский районный суд Омска признал обоих виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Царькова приговорили к 5 годам колонии общего режима, а его сообщника Хамзина – к 4 годам и 6 месяцам.

Также суд взыскал с осужденных свыше 45 млн рублей в пользу ООО «Тикетсклауд», АО «Почта Банк» и Министерства культуры РФ.