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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омичи отсудили миллион у застройщика, который медленно строит многоэтажку

Суд обязал компанию выплатить неустойку за срыв сроков.
новостройка

Омичи взыскали с застройщика ООО «Специализированный застройщик «Партнер-Строй» 912 тысяч рублей. Как сообщил омский юрист Дмитрий Дмитриев, это размер неустойки за нарушение сроков сдачи квартир в ЖК «Пушкино».

– Был удовлетворен наш первый иск. Штрафные санкции взысканы за период с 1 апреля по 14 октября. На сегодня у нас в работе 10 дел в отношении данного застройщика, – сообщил юрист.

Дома в «Пушкино» должны были сдать около полугода назад. Однако этого не случилось.

Ранее также сообщалось, что деятельность предпринимателя, строящего жилой комплекс, приостановили из-за нарушения требований миграционного законодательства.

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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омичи отсудили миллион у застройщика, который медленно строит многоэтажку

Суд обязал компанию выплатить неустойку за срыв сроков.
новостройка

Омичи взыскали с застройщика ООО «Специализированный застройщик «Партнер-Строй» 912 тысяч рублей. Как сообщил омский юрист Дмитрий Дмитриев, это размер неустойки за нарушение сроков сдачи квартир в ЖК «Пушкино».

– Был удовлетворен наш первый иск. Штрафные санкции взысканы за период с 1 апреля по 14 октября. На сегодня у нас в работе 10 дел в отношении данного застройщика, – сообщил юрист.

Дома в «Пушкино» должны были сдать около полугода назад. Однако этого не случилось.

Ранее также сообщалось, что деятельность предпринимателя, строящего жилой комплекс, приостановили из-за нарушения требований миграционного законодательства.

1082
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Рубрика - Экономика/Бизнес