Уроженец Бурятии покусал оперативника ФСБ на омской границе

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Омский областной суд признал законным арест 20-летнего уроженца Улан-Удэ, набросившегося на сотрудников ПУ ФСБ России по Омской области. Попытка защиты обжаловать решение первой инстанции провалилась – парень останется в СИЗО-1 минимум на два месяца.

Инцидент произошел в служебном кабинете КПП «Исилькуль автодорожный». По версии следствия, задержанный оказал сопротивление пограничникам. Сначала он ударил по лицу одного оперуполномоченного ФСБ, после чего набросился на второго оперативника – укусил его за предплечье и ударил головой в лицо.

На дебошира завели уголовное дело по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти.

Примечательно, что силовики в Омской области все чаще сталкиваются с агрессивными нарушителями, пускающими в ход зубы. Ранее Советский районный суд Омска объявил в федеральный розыск 32-летнего местного жителя, который укусил инспектора ДПС и подался в бега.

Пьяного бесправника с судимостями остановили на дороге еще 22 июня. Во время оформления протокола омич выхватил из рук полицейского документы на машину и свой паспорт, а при попытке задержания укусил стража порядка.

Напавшему предъявили обвинение, однако на первое заседание 23 сентября он так и не явился. Правоохранители 33 раза приходили к нему домой для вручения повестки, но дверь никто не открыл, после чего беглеца объявили в розыск.