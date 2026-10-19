В небе над Омской областью засекли незарегистрированный дрон

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В Омской области сотрудники транспортной прокуратуры в ходе проверки соблюдения требований безопасности полетов выявили факт незаконного запуска квадрокоптера – нарушителем оказался житель Тюкалинска.

Установлено, что мужчина управлял беспилотником, не поставленным на государственный учет. Помимо этого, перед запуском аппарата он не оформил разрешение ни в органах обслуживания воздушного движения, ни в местной администрации.

По итогам проверки надзорное ведомство инициировало привлечение владельца квадрокоптера к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ – нарушение правил использования воздушного пространства и нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов.

В результате нарушителю назначили штрафы, общая сумма которых составила 32 тысячи рублей.

Ранее транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров рейса авиакомпании «Сибирь» из Новосибирска в Омск, командир которого внезапно прервал полет из-за технической неисправности.