Омск-информ
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·Происшествия·Елена Ляхова

«Выместил обиду»: явившийся с повинной омич объяснил, почему разгромил остановку

Молодой человек поссорился с женой.
Хулиган

Омич, который в ночь с 12 на 13 октября разгромил теплую остановку «Первомайский рынок», явился в полицию с повинной. Об этом рассказали правоохранители.

Уточняется, что момент хулиганских действий попал на видео и разошелся по соцсетям. 18-летний омич сам пришел в полицию и рассказал, что был пьян и поссорился с супругой.

– Выместил на первом, что попалось под руку, – пояснил омич, раскаявшись в содеянном.

По факту умышленного повреждения имущества проводится дальнейшая проверка. Горожанин готов возместить ущерб.

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·Происшествия·Елена Ляхова

«Выместил обиду»: явившийся с повинной омич объяснил, почему разгромил остановку

Молодой человек поссорился с женой.
Хулиган

Омич, который в ночь с 12 на 13 октября разгромил теплую остановку «Первомайский рынок», явился в полицию с повинной. Об этом рассказали правоохранители.

Уточняется, что момент хулиганских действий попал на видео и разошелся по соцсетям. 18-летний омич сам пришел в полицию и рассказал, что был пьян и поссорился с супругой.

– Выместил на первом, что попалось под руку, – пояснил омич, раскаявшись в содеянном.

По факту умышленного повреждения имущества проводится дальнейшая проверка. Горожанин готов возместить ущерб.

1104
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Рубрика - Происшествия