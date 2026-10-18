В Омске студентка взяла кредит и отдала его мошенникам

Девушка лишилась 164 тысяч рублей.

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В Омске 18-летняя студентка стала жертвой дистанционных мошенников и лишилась 91 тысяч рублей. Об этом сообщили в полиции.

По данным ведомства, в начале октября первокурснице написал в мессенджере человек, представившийся медработником общежития. Он попросил девушку уточнить сведения из медицинской карты и продиктовать все цифры, которые появятся во время следующего входящего звонка, и студентка сразу согласилась.

Затем ей позвонили и заявили о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». Далее потерпевшая общалась по видеосвязи с так называемыми специалистом службы поддержки и следователем. Злоумышленники убедили ее, будто от ее имени оформляют кредиты, и пообещали помочь разобраться.

Аферисты заставили студентку подписать документы под названиями «Жертва мошенничества» и «Единый договор банковского обслуживания», а также перевести заемные средства на «безопасный счет». В итоге девушка отправила мошенникам 91 тысячу кредитных рублей. Понять, что ее обманывают, она смогла лишь тогда, когда у нее потребовали провести такие же операции с деньгами из микрокредитных организаций.

Следователь возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ. Как отмечают в полиции, в общей сложности потерпевшая потеряла 164 тысячи рублей.