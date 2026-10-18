В Омской области поймали нетрезвого водителя грузовика

Мужчина вез автозапчасти из Красноярского края в Башкортостан.

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В районе 826-го километра автодороги Челябинск – Новосибирск сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования заметили грузовик КамАЗ и потребовали от его водителя остановиться. 40-летний мужчина вез автозапчасти из Красноярского края в Башкортостан. Об этом сообщает ведомство.

При проверке документов инспектор уловил исходящий от мужчины запах спиртного. Алкотестер показал 1,114 мг/л – это значительно выше допустимого значения.

Водителя отстранили от управления большегрузом и оформили на него протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, а сам КамАЗ отправили на специализированную стоянку. Ему грозят штраф и лишение водительских прав.

По данным полиции, с начала 2026 года омич неоднократно попадал в поле зрения ГИБДД: 38 раз его наказывали за превышение скорости на 20–40 км/ч, также зафиксированы повторный проезд под запрещающие знаки для грузовиков, повторный выезд на встречную полосу и разговор по телефону за рулем.