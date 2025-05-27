Нарушителю грозит крупный штраф и лишение водительских прав.
В Омске сотрудники ДПС остановили водителя такси, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел вчера рано утром, 26 мая, на улице Машиностроительной.
За рулем автомобиля «Фольксваген-Поло» находился 46-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на его подозрительное поведение. Таксист прятал глаза за солнцезащитными очками, и от него исходил характерный запах спиртного.
Проверка показала наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Анализ выявил концентрацию спирта, превышающую допустимую норму, – 1,225 мг/л.
Автомобиль нарушителя был отправлен на специализированную стоянку. Сам водитель привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ему предстоит выплатить крупный штраф размером 45 тысяч рублей. Кроме того, мужчину лишат права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.