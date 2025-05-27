Омск-Информ
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·Происшествия

Нарушителю грозит крупный штраф и лишение водительских прав.
В Омске сотрудники ДПС остановили водителя такси, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел вчера рано утром, 26 мая, на улице Машиностроительной.
За рулем автомобиля «Фольксваген-Поло» находился 46-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на его подозрительное поведение. Таксист прятал глаза за солнцезащитными очками, и от него исходил характерный запах спиртного.
Проверка показала наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Анализ выявил концентрацию спирта, превышающую допустимую норму, – 1,225 мг/л.
Автомобиль нарушителя был отправлен на специализированную стоянку. Сам водитель привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ему предстоит выплатить крупный штраф размером 45 тысяч рублей. Кроме того, мужчину лишат права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.
Мария Филимонова
·Происшествия

Нарушителю грозит крупный штраф и лишение водительских прав.
В Омске сотрудники ДПС остановили водителя такси, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел вчера рано утром, 26 мая, на улице Машиностроительной.
За рулем автомобиля «Фольксваген-Поло» находился 46-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на его подозрительное поведение. Таксист прятал глаза за солнцезащитными очками, и от него исходил характерный запах спиртного.
Проверка показала наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Анализ выявил концентрацию спирта, превышающую допустимую норму, – 1,225 мг/л.
Автомобиль нарушителя был отправлен на специализированную стоянку. Сам водитель привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ему предстоит выплатить крупный штраф размером 45 тысяч рублей. Кроме того, мужчину лишат права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.
Мария Филимонова