За нарушения на него составили шесть протоколов.

Ночью сотрудники ДПС задержали в поселке Магистральном Омского района водителя ВАЗ-21150. Сначала мужчина проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться, но после недолгого преследования все же затормозил.

Во время общения инспекторы заметили у него признаки опьянения. Мужчина отказался предъявлять документы и снова попытался сбежать, но не сумел. Полицейские применили физическую силу и наручники. Задержанного доставили в отдел.

Нарушителем оказался 37-летний житель Омска. Освидетельствование подтвердило, что он был пьян: прибор показал 1,095 мг/л. На мужчину завели 6 административных дел, в том числе о пьяном вождении, отсутствии страховки, регистрации автомобиля, о неповиновении законному требованию сотрудника полиции и о невыполнении требования об остановке.