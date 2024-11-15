Оказалось, что ее уже лишили водительских прав, но ездить на автомобиле она не прекратила.

В ночь на 14 ноября сотрудники ДПС заметили на улице Богдана Хмельницкого автомобиль Toyota Platz. За рулем находилась женщина без документов и с явными признаками опьянения.

Называть свои данные она отказалась. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. Когда автоинспекторы предложили нарушительнице пройти в патрульный автомобиль, она попыталась сбежать.

Как выяснили полицейские, ранее женщину уже лишили водительских прав за пьяное вождение. Теперь ей грозит уголовное дело. На омичку также составили протокол за оказание неповиновения сотрудникам полиции.

Автомобиль поместили на специализированную стоянку.