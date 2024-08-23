Сотрудники ДПС догнали его. Теперь мужчине грозит уголовное дело.

Утром экипаж ДПС заметил на улице Труда Mercedes, который двигался навстречу по криволинейной траектории. Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился, но он увеличил скорость и попытался сбежать, нарушая правила дорожного движения и создававая на дороге аварийно-опасные ситуации.

– Водитель иномарки выехал на улицу Воровского, после чего продолжил движение по автодороге Челябинск – Новосибирск, где на большой скорости выезжал по полосу встречного движения, создавал помехи в движении другим транспортным средствам. С трассы нарушитель съехал на полевую дорогу, – сообщили в полиции.

Остановился водитель на территории Азовского района. Сотрудники ДПС выяснили, что 35-летний мужчина ехал с другом-омичом домой в районный центр. У него имелись признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался.

При этом водительские права у мужчины забрали ранее, как раз за то, что он сел пьяным за руль. Теперь ему грозит уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. На мужчину составили также пять административных протоколов за нарушения ПДД.

«Мерседес» нарушителя поместили на специализированную стоянку.