Омичка лишилась 100 тысяч, скачав на телефон приложение с ИИ

Приложение для подбора причесок оказалось вредоносным.

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В Омске 54-летняя женщина лишилась 100 тысяч рублей после установки на телефон ИИ-приложения для подбора причесок. Программа оказалась вредоносной, сообщили в УМВД России по Омской области.

Как уточнили в ведомстве, рекламу приложения омичка увидела, листала ленту в социальной сети. После его скачивания телефон женщины заблокировался, а на экране появилось поле для ввода пароля.

– Потерпевшая предприняла попытки получить доступ к устройству и вводила выдуманные коды. Сделать этого не удалось, поэтому на следующий день она обратилась в сервисный центр, где программист разблокировал устройство, – отметили в полиции.

Вернувшись домой, омичка обнаружила списание 100 тысяч рублей с банковского счета за покупку на маркетплейсе, которую она не совершала. Перевод на 60 тысяч рублей с карты другой кредитной организации система отклонила.

Омичка обратилась с заявлением в полицию, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Сотрудники УМВД России по Омской области напоминают, что установка приложений из непроверенных источников может привести к серьезным последствиям. Скачивать программы рекомендуется только с официальных платформ.