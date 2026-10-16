Выбил зубы: омич среди ночи напал на шумную молодежь

В конфликте пострадала девушка.

Фото создано при помощи ИИ

В ночь с 10 на 11 октября около дома № 2б на улице 2-й Любинской в Омске произошел конфликт. Мужчина поссорился с группой молодых людей и напал на девушку, выбив ей 4 зуба.

– Примерно в 03:00 ночи я вместе со своими знакомыми, а также другими присутствовавшими вышли из подъезда дома на ул. 2-й Любинской, 2б. Моя подруга разговаривала по мобильному телефону со своим знакомым. В этот момент мимо проходил ранее незнакомый нам мужчина. Без какого-либо адекватного повода данный гражданин спровоцировал конфликт, выразив необоснованное недовольство тем, как и о чем моя подруга общалась по телефону. На замечания и попытки урегулировать разговор мирно мужчина реагировал агрессивно. Когда она попыталась отойти в сторону и продолжить разговор по телефону, данный мужчина проследовал за ней, без предупреждения подошел со спины, толкнул ее, после чего нанес ей не менее двух сильных ударов рукой в область лица, – сообщает в соцсетях один из участников конфликта.

По словам автора поста, мужчина также угрожал им «стволом», после чего произошла еще одна потасовка, и мужчина сбежал. Автор поста также сообщил, что пострадавшая написала заявление в полицию.

Отметим, что в комментариях омичи рассказали еще одну версию произошедшего. По словам горожан, молодые люди посреди ночи выпивали во дворе дома и шумели. Именно это могло не понравиться мужчине, который ввязался в конфликт.

Как обстояли дела на самом деле, будет разбираться полиция.