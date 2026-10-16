Банда подростков в Омске два месяца избивает школьниц

Правоохранители отреагировали на информацию о конфликтах, которые произошли в августе и сентябре.

Фото: vk.ru/inci55

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с сообщением об избиениях детей в Центральном и Советском округах Омска. Прокуратура также организовала проверку.

Информация появилась в соцсетях. По словам автора поста, есть видео, на котором девочки-подростки 13–14 лет избивают других девочек. Конфликты произошли в августе и сентябре около «Дома туриста» и в Нефтяниках.

– Вся школа жалуется на них, родители меры не принимают, пару раз этих девочек останавливали и делали замечание – им все равно. Двум девочкам, которых бьют, угрожают, их семьям и им самим в случае чего напасть ножом, – сообщил автор поста.

Правоохранители просят очевидцев позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или по телефону «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123.