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В Омске на ярмарке креативных индустрий показали настольную игру «Кликкинк». Придумал ее Константин Федоров: игра рассчитана на двух человек, у нее 24 фишки, которые нужно загнать щелчком пальца в лузы. Играть могут даже дети с пяти лет.

Автор идеи не собирается останавливаться на выпуске игры. В Омске планируют открыть первый в мире клуб по кликкинку, а в перспективе – проводить чемпионаты и игровые лиги, готовить тренеров и судей и внедрять игру в школах.

Сама ярмарка креативных индустрий и задумана для того, чтобы помочь таким предпринимателям заявить о себе, найти свою аудиторию и партнеров. «Кликкинк» на ней стал одной из таких заявок.