Студентка омского колледжа, пострадавшая от жестокого нападения двух девушек с ножом, до сих пор находится в больнице. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
– Девушка продолжает лечение в общем отделении стационара. Она проходит курс реабилитации и работает с психологом, – заявили в ведомстве.
Напомним, что преступление произошло вечером 9 ноября в окрестностях Большереченского зоопарка. Следствие считает, что 19-летняя девушка напала на 17-летнюю знакомую на почве личной неприязни. По информации источников «Омск-информа», нападение не было спонтанным: потерпевшую специально пригласили на встречу в безлюдное место. Там обвиняемая нанесла ей 51 удар заранее принесенным кухонным ножом, а ее подруга запечатлела расправу на камеру.
Остановить происходящее помогли случайные свидетели: услышав крики пострадавшей, они вызвали полицию. Вскоре обе девушки были задержаны. В отношении 19-летней обвиняемой, наносившей удары ножом, меру пресечения избрали первой. Позднее под стражу заключили и ее подругу, снимавшую нападение.
После нападения пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Она потеряла много крови, однако сейчас, как сообщили медики, опасность для ее жизни миновала.
Между тем обстоятельства нападения продолжают выяснять следователи. Проверить учебное заведение, где произошел конфликт между студентками, собирается детский омбудсмен Омской области Елизавета Степкина. За расследованием уголовного дела также следит председатель СК России Александр Бастрыкин, взявший его на личный контроль.