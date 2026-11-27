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Студентка омского колледжа, пострадавшая от жестокого нападения двух девушек с ножом, до сих пор находится в больнице. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

– Девушка продолжает лечение в общем отделении стационара. Она проходит курс реабилитации и работает с психологом, – заявили в ведомстве.

Напомним, что преступление произошло вечером 9 ноября в окрестностях Большереченского зоопарка. Следствие считает, что 19-летняя девушка напала на 17-летнюю знакомую на почве личной неприязни. По информации источников «Омск-информа», нападение не было спонтанным: потерпевшую специально пригласили на встречу в безлюдное место. Там обвиняемая нанесла ей 51 удар заранее принесенным кухонным ножом, а ее подруга запечатлела расправу на камеру.

Остановить происходящее помогли случайные свидетели: услышав крики пострадавшей, они вызвали полицию. Вскоре обе девушки были задержаны. В отношении 19-летней обвиняемой, наносившей удары ножом, меру пресечения избрали первой. Позднее под стражу заключили и ее подругу, снимавшую нападение.

После нападения пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Она потеряла много крови, однако сейчас, как сообщили медики, опасность для ее жизни миновала.