«Встречалась с Николаем»: новые подробности кровавой расправы над студенткой в Омской области

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Стали известны новые подробности нападения на студентку в Большеречье. Как сообщили источники «Омск-информа», пострадавшей оказалась 17-летняя местная жительница по имени Виктория.

В общей сложности девушке нанесли 51 ножевое ранение. 19-летняя Жанна избивала Викторию и наносила ей удары ножом, а 16-летняя Дарья снимала происходящее на телефон.

Предполагаемой причиной расправы стала ревность. Как утверждает собеседник, Виктория встречалась с Николаем, который раньше состоял в отношениях с Жанной. Это, вероятно, и спровоцировало конфликт. Перед нападением Жанна и Дарья, как сообщил источник, употребляли наркотические вещества.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, паравертебральные гематомы, а также множественные колото-резаные раны головы, шеи и тела.

В частности, медики зафиксировали 21 рану спины, семь – правого плеча, 11 – левого плеча, шесть – правого бедра. Также у девушки обнаружили ранения кистей и левой голени. Кроме того, в результате нападения произошла травматическая ампутация средней фаланги второго пальца правой кисти.

По информации правоохранителей, сейчас девушка находится в больнице под наблюдением врачей.