Омский «смотрящий» предстал перед судом за нападение с ножом и вымогательство

Фото: пресс-служба ОПС

Омский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Армении Э. Л. Оганяна. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии. Речь идет о преступлениях, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111, пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 и ст. 210.1 УК РФ.

Согласно материалам обвинения, один из эпизодов произошел в марте 2022 года. Ночью возле одного из развлекательных клубов Омска между мужчинами возник конфликт, во время которого Оганян ударил ножом незнакомца. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Другой эпизод относится к октябрю – ноябрю 2024 года. По версии следствия, в этот период Оганян вместе со знакомым потребовал у своего приятеля 1 млн рублей, угрожая ему физической расправой. После того как мужчина отказался передать деньги, сообщник по поручению подсудимого избил его.

Кроме того, с сентября 2024 года Оганян, как следует из обвинения, занимал криминальный статус «смотрящего» и обладал высшим положением в преступной иерархии Омска и Омской области. На подконтрольной ему территории он выполнял соответствующие функции, руководствуясь правилами и традициями криминальной среды.

В ходе судебного заседания Оганян не признал вину по предъявленным обвинениям.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурор требует 20 лет колонии для омича, насмерть забившего двухлетнего пасынка.