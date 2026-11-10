Прокурор требует 20 лет колонии для омича, насмерть забившего двухлетнего пасынка

Фото: пресс-служба прокуратуры

В Муромцевском районном суде Омской области государственный обвинитель в ходе прений сторон предложил назначить 29-летнему местному жителю 20 лет лишения свободы за истязание и убийство двухлетнего сына супруги. Об этом сообщила прокуратура Омской области.

Мужчину обвиняют по пунктам «в» и «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по пунктам «г» и «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ. По данным следствия, с февраля 2024-го по март 2025 года подсудимый, питая неприязнь к ребенку жены от первого брака, систематически применял к нему физическое насилие и причинял психические и нравственные страдания. Трагедия произошла 11 марта 2025 года: раздраженный тем, что мальчик загородил проход, мужчина сильно ударил его ногой, а затем нанес травмы, оказавшиеся смертельными, – ребенок умер на месте.

Помимо основного наказания, прокурор попросил суд ограничить свободу осужденного на один год и запретить ему после освобождения в течение 2 лет и 11 месяцев работать с детьми, в том числе заниматься их обучением и воспитанием.

Параллельно Муромцевский районный суд рассматривает еще два дела, связанных с этой историей. На скамье подсудимых – сотрудница органов системы профилактики, которой вменяют халатность, повлекшую смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), и мать погибшего мальчика, обвиняемая по ст. 156 УК РФ: по версии следствия, она долгое время не предпринимала ничего, чтобы прекратить жестокое обращение с сыном.