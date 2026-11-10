Мошенники кинули на деньги мать погибшего омского бойца

Прокуратура Тевризского района Омской области добилась через суд возврата денег матери погибшего участника специальной военной операции, обманутой телефонными аферистами. О результатах проверки по обращению женщины сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как выяснилось в ходе разбирательства, в декабре 2025 года злоумышленники позвонили омичке и убедили ее, что полученные ею выплаты якобы оформлены незаконно. Под этим предлогом они уговорили женщину перевести сбережения на «безопасный счет». По факту хищения возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ст. 159 УК РФ.
При изучении материалов дела прокуратура установила, что похищенные средства поступили на банковский счет 22-летней жительницы Республики Тыва. В интересах семьи военнослужащего ведомство подало иск о взыскании неосновательного обогащения на сумму 200 тыс. рублей.
Суд требования прокуратуры удовлетворил, решение исполнено, и потерпевшая получила похищенные деньги обратно в полном объеме.